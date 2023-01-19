Украинский разведчик и член первой делегации Украины на переговорах с Россией Денис Киреев был убит из-за того, что в первые дни войны между силовыми ведомствами Украины "не было единой координации".

Об этом в интервью Delfi рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Это были первые дни войны. Его убийство было связано с тем, что в тот момент не было единой координации между силовыми структурами. К нему были определенные претензии с одной стороны, а с другой стороны эти претензии не успели урегулировать в диалоговом формате", - рассказал Подоляк.

Также представитель офиса Зеленского подчеркнул, что Киреев не был агентом РФ, хотя, утверждает Подоляк, Москва пыталась представить его шпионом внутри делегации украинских переговорщиков.

Проводилось ли расследование по факту убийства Киреева и понес ли кто-то за него ответственность, Подоляк не уточнил.

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало большой материал о Кирееве и его убийстве. Из статьи следует, что убили Киреева сотрудники СБУ, при этом он сам сотрудничал с украинской военной разведкой, что подтвердил глава ГУР Кирилл Буданов.

Вскоре после убийства, в марте прошлого года "Страна" приводила известные на тот момент версии причин преступления.