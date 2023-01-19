Русский шпион или украинский герой: The Wall Street Journal вспомнила об убийстве в Киеве банкира Дениса Киреева в первые дни войны.

Издание напоминает, что Киреев был убит сотрудниками СБУ как "шпион Москвы", однако позже глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что информация от Киреева помогла ВСУ отстоять Киев, а президент посмертно наградил его медалью.

WSJ рассказывает биографию Киреева, который сотрудничал с регионалами братьями Клюевыми, имел большие связи в России, но при этом помогал украинским военным, а весной 2021 года согласился на предложение Буданова работать на украинскую разведку.

"Генерал Буданов обратился к патриотизму г-на Киреева и попросил его использовать свои финансовые связи и контакты в российских органах безопасности, чтобы попытаться внедриться в российскую военную разведку", – пишет издание.

"Он получал информацию обо всем. Мир спецслужб и мир финансов всегда связаны", – рассказал глава украинской разведки.

"Во второй половине дня 23 февраля, г-н Киреев передал генералу Буданову свежие разведданные: Путин только что отдал приказ о вторжении, которое должно начаться 24 февраля.

По словам Буданова, Киреев также указал основную точку атаки – аэродром в Гостомеле.

"Подсказка г-на Киреева дала Украине несколько драгоценных часов, чтобы перебросить войска для противодействия российскому наступлению. После боя с русскими аэропорт был поврежден и неприменим для сил вторжения", – рассказал Буданов.

После этого, напоминает WSJ, Киреев участвовал в переговорах с русскими 28 февраля.

Издание также рассказывает о гибели Киреева. Сообщается, что его вызвали на встречу звонком из офиса начальника контрразведки СБУ Поклада.

"Группа выехала в центр Киева и остановилась возле Софийского собора. Подъехали несколько микроавтобусов с агентами СБУ и приказали военным разведчикам и телохранителям Киреева сдать оружие. Киреева увезли на микроавтобусе. Примерно через 90 минут к месту обнаружения тела г-на Киреева были вызваны сотрудники военной разведки", – пишет WSJ.