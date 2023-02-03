Передаваемые Украине бомбы с ракетными двигателями GLSDB не совместимы с ранее поставленными Киеву универсальными пусковыми установками HIMARS.

Об этом сообщает Reuters.

В связи с этим, по данным источников агентства, США рассматривают вариант поставки Украине новых ракетных установок, функционал которых позволяет осуществлять применение GLSDB для поражения целей на большом расстоянии. О каких именно установках идёт речь, не сообщается.

Также Reuters пишет, что GLSDB могут быть поставлены уже весной 2023 года.

Между тем военные эксперты в США говорят, что при применениях GLSDB (как испытательных, так и в формате военных учений) эта бомба с ракетным двигателем не показывала заявленную 150-км дальность.

Максимальная задокументированная дальность поражения цели на суше составила 119 км. В морском исполнении было осуществлено поражение цели на дистанции в 130 км.

Агентство Bloomberg сообщало, что Украина может получить крылатые бомбы GLSDB не раньше, чем через 9 месяцев.

Ранее Reuters показывало карту, куда достанут дальнобойные ракеты GLSDB, которые США дают Украине в рамках нового пакета военной помощи.