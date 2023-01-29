Назначенные Россией "власти" части подконтрольной РФ Запорожской области заявили об ударе по железнодорожному мосту через реку Молочная в Мелитопольском районе (рядом с поселком Светлодолинское).

По их утверждению, удар был нанесен в воскресенье, 29 января, около 12:30 и произведен из РСЗО HIMARS. В это время на мосту производились ремонтные работы. Заявляется о погибших и пострадавших из числа местных жителей.

Атакованный мост - одна из линий коммуникаций российских войск в Запорожской области, которая связывают фронт с Мелитополем.

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