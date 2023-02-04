Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил "ударами возмездия" в случае ударов по Крыму новыми дальнобойными бомбами, которые США предоставят Украине.

Он заявил, что в таком случае "никаких переговоров не будет", а ответ РФ будет "быстрым, жестким и убедительным". Москва готова применять все виды оружия в соответствии со своими доктринами, включая ядерную, заявляет Медведев.

Ранее американские СМИ сообщили, что поставок бомб GLSDB дальностью до 150 километров следует ждать примерно через девять месяцев. Применять их по Крыму или нет - США оставляют на усмотрение Киева, заявили вчера в Пентагоне.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал Западу освободить территории Донбасса после поставок дальнобойного оружия.

Тем временем война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 345-го дня войны. РФ продолжает наступление с целью охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец. По Бахмуту в Офисе президента заявили, что Украина "платит очень высокую цену" за его удержание. Параллельно создаются штурмовые бригады на базе МВД для будущего украинского наступления. А Израиль делает намеки, что может разморозить поставки оружия, от чего ранее воздерживался.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".