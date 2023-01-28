Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на заявление заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о Третей мировой войне.

Медведев обрушился на итальянского министра обороны Гвидо Крозетто, который заявил, что поставки Украине военной техники жизненно важны для предотвращения Третьей мировой войны.

"Несть числа дуракам во властных структурах Европы. Какой-то министр обороны какой-то Италии назвал поставку Украине бронетехники и другого оружия предотвращением третьей мировой. Редкий чудак на букву «м»", - написал Медведев в своем телеграм-канале.

"Если Третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно - все в труху", - заявил Медведев, добавив, что защита "никому не нужной Украины" все равно не спасет "одряхлевший Запад".

Подоляк отреагировал на это, напомнив, что родной город Медведева Санкт-Петербург был выстроен итальянскими архитекторами. Будь иначе, у российского деятеля (гопника, как он выразился) не было ни малейшего шанса стать в свое время президентом России.

"С другой стороны, наличие Медведева с его задорной манерой провокатора окончательно уверяет Европу в бесполезности любых разговоров с РФ", - написал Подоляк в Твиттере.

Ранее "Страна" приводила упомянутое Медведевым высказывание итальянского чиновника.

А осенью мы рассказывали о заявлении Владимира Зеленского, что с Россией нельзя договариваться на фоне ее шантажа о применении ядерного оружия, поскольку такие действия приведут к началу Третьей мировой войны.