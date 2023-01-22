Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрекает долгую, тяжелую войну, в которой Запад будет пытаться измотать Россию.

Об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.

"Встреча в Рамштайне и выделение тяжелых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что наши враги будут неопределенно долго пытаться измотать нас, а лучше – уничтожить. И оружия у них достаточно. Если надо, начнут производить новое. Поэтому не надо иллюзий", - говорится в сообщении.

"Будет очень непросто", - делает вывод Медведев.

Напомним, на днях Дмитрий Медведев пригрозил ядерной войной "недоразвитым политическим тусовщикам" из-за высказываний на форуме в Давосе о том, что Россия должна проиграть в войне против Украины.

Также "Страна" рассказывала, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал убивать "предателей, переметнувшихся к врагу и желающих гибели своему Отечеству".

Война в Украине продолжается уже 333-й день. Мы следим за новостями 22 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 332-го дня войны. Россияне активизировались на запорожском направлении, что уже официально подтвердил Генштаб. Западные СМИ пишут, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута, чтобы подготовиться к контрнаступлению. А в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16.

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