Американский Институт изучения войны 7 февраля опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что россияне продолжали наземные атаки северо-восточнее и южнее Бахмута, но по состоянию на 6 февраля так и не окружили населенный пункт.

Об этом идет речь в новой сводке на сайте Института изучения войны.

"Российские войска, вероятно, добились тактических успехов к северо-востоку от Купянска в период с 4 по 6 февраля, а российские источники утверждали, что 5 и 6 февраля российские войска продвинулись к западу от прежних позиций на линии Сватово-Кременная", - сообщает Институт.

Также отмечается, что украинские силы сохраняют позиции в Белогоровке Луганской области по состоянию на 6 февраля, несмотря на заявления России о том, что российские войска захватили Белогоровку 3 февраля.

Кроме того, российские силы провели ограниченные наземные атаки в районе Авдеевки-Донецка.

На юге украинские силы продолжали ограниченные попытки форсировать Днепр, сообщает Институт изучения войны. 5 и 6 февраля российские войска не совершали никаких подтвержденных территориальных захватов на южном направлении.

Напомним, ранее в украинской разведке назвали три направления, откуда россияне могут пойти в наступление.

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