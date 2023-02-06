Зеленский провел заседание Ставки. Обсудили ситуацию на Бахмутском направлении и назначение глав ОВА
В понедельник, 6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом сообщает Офис президента.
Ключевое из заседания:
1. Руководство ВСУ и оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте. "Особое внимание члены Ставки уделили позициям сил обороны на Бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами", говорится в сообщении.
2. Заслушана информация от разведки о возможных действиях противника в ближайшее время.
3. Рассмотрен вопрос о кандидатурах для назначения на должности глав областных военных администраций в ряде регионов.
Напомним, в ВСУ рассказали, что Бахмут является "неприступной крепостью" благодаря выстроенной системе инженерных заграждений и природному рельефу
Также сообщалось, что в ГУР сообщили, что российские силы, вероятно, планируют наступление в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье.
Война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.
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