Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране.

Действие предыдущих законопроектов истекает 19 февраля.

Проекты законов датированы сегодняшним днем - 6-м февраля - но сами документы еще не опубликованы.

Обычно президент продлевал военное положение и мобилизацию на 90 дней.

В проекте закона по мобилизации говорится, что он начнет действовать с 19 февраля. По военному положению - со дня опубликования.

Напомним, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года в стране ввели военное положение. Мы писали, что оно предусматривает и какие запреты вводит.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

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