Бывший премьер Израиля Нафтали Беннет считает, что война в Украине является следствием намерения страны вступить в НАТО.

Об он сказал в интервью, которое опубликовано на его канале в YouTube.

Беннет вспонил, как президент Украины Зеленский на каком-то этапе переговоров, которые в марте-апреле вели представители Украины и России, уже был готов отказаться от идеи присоединиться к альянсу.

Беннет, исполнявший роль посредника на тех переговорах, сказал: "Вся эта война случилась из-за их желания вступить в НАТО, а тут Зеленский говорит: "Я отказываюсь от этой идеи"".

Однако, как заявил Беннет, затем переговоры были прерваны по настоянию Запада. По его словам, власти западных стран в конечном итоге решили разгромить Путина вместо того, чтобы пойти на мирные переговоры.

В этом же интервью он сообщил, что президент РФ Владимир Путин в первые дни войны пообещал ему не убивать Владимира Зеленского.

Тем временем война в Украине продолжается уже 347-й день. Мы следим за новостями 5 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 346-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что Россия сосредотачивает наступательные силы на востоке Украины, но южный регион всегда остается у них в поле зрения. Вчера состоялся крупный обмен пленными, в рамках которого Украина вернула домой 116 человек, а РФ - 63.

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