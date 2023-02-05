Президент РФ Владимир Путин пообещал не убивать президента Украины Владимира Зеленского на встрече с тогдашним премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, которая состоялась в первые дни войны. Путин заверил Беннета: "Я не собираюсь убивать Зеленского".

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на интервью Беннета израильскому "Каналу 12".

Беннет ответил: "Я должен понять, что вы даете мне слово, что не убьете Зеленского", и Путин снова пообещал этого не делать.

После этого Беннет позвонил Зеленскому по пути в аэропорт из Кремля и сообщил, что ему не угрожает смерть.

"Вы уверены?" — спросил Зеленский.

"Сто процентов", — ответил Беннет. По его словам, через несколько часов Зеленский вернулся в свой кабинет из бункера, где находился до этого, и снял видео, в котором заявил, что не боится.

Бывший премьер Израиля также объяснил, что поехал в Москву по просьбе Зеленского, чтобы договориться о прекращении войны.

Также все, что Беннет делал, "было согласовано с Соединенными Штатами, Германией и Францией".

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пережил более 12 покушений на свою жизнь с начала войны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 347-й день. Мы следим за новостями 5 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 346-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что Россия сосредотачивает наступательные силы на востоке Украины, но южный регион всегда остается у них в поле зрения. Вчера состоялся крупный обмен пленными, в рамках которого Украина вернула домой 116 человек, а РФ - 63.

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