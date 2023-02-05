Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что переговоры по Украине в марте-апреле прошлого года прервались из-за Запада.

Такое высказывание он сделал в интервью, размещенном на его YouTube-канале.

Сам Беннет тогда, в марте прошлого года, был посредником переговорного процесса. По его словам, власти западных стран в конечном итоге решили разгромить Путина вместо того, чтобы пойти на мирные переговоры.

"Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. Но они прервали переговоры", - сказал Беннет.

В этом же интервью он сообщил, что президент РФ Владимир Путин в первые дни войны пообещал ему не убивать Владимира Зеленского.

Напомним, что в конце марта 2022 года на встрече в Стамбуле делегации Украины и России обсуждали проекты соглашения о прекращении войны. Как позже заявлялось, они включали в себя нейтральный статус Украины и отвод российских войск на линию 24 февраля.

Однако затем процесс переговоров был прерван. В СМИ тогда обсуждалась версия, что на это повлиял Борис Джонсон, который убедил Зеленского не идти на компромиссы с Россией, а добиваться военной победы.