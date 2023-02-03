Президент Украины Владимир Зеленский "работает над планом", который позволит начать мирный диалог с Россией.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

"Помощь Украине - это единственный способ привести действующих игроков за стол (переговоров)", - заявила Мелони.

По ее словам, она договорилась с Зеленским о проведении визита в Киев до годовщины начала войны.

"Он работает над планом для открытия диалога, и для достижения справедливого мира мы должны наращивать усилия. Но если мы думаем, что нужно помешать народу быть свободным, чтобы достичь мира, то это не мир. Поэтому единственная возможность, что у нас есть, это помогать Украине", - заявила Мелони.

Напомним, в Кремле заявили, что не примут никакой мирный план, если он не будет признавать за Россией контроль над частью украинских территорий.

Ранее мы писали, что, по данным Главного управления разведки, планы Кремля – принуждение руководства Украины к переговорам силовым путем.

Также "Страна" рассказывала, что в начале января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк озвучил новые условия Украины для завершения войны. Помимо вывода российских войск на границы 1991 года, это - вернуть украинцам украденные у них квартиры и дома в Крыму, а также выдать авторов вторжения в Украину.