Пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клэр Лежандр заявила, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

При этом она отметила право Украины стремиться в этом направлении.

"Сейчас идет конфликт, но я не буду напоминать историю, политику открытых дверей Североатлантического альянса и принципы Хельсинкских соглашений, которые были подписаны СССР и затем признаны Россией, о свободе каждого государства иметь возможность выбирать своих союзников", - заявила Лежандр.

Она отметила, что Франция не воюет с Россией, но продолжит делать все для того, чтобы поддерживать Украину в текущем конфликте.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что целью Украины является начало переговоров о вступлении в ЕС уже в этом году.

Однако The New York Times по итогам саммита в Киеве пишет, что Евросоюз "мягко притормозил" разговоры об ускоренном членстве Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 345-го дня войны. РФ продолжает наступление с целью охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец. По Бахмуту в Офисе президента заявили, что Украина "платит очень высокую цену" за его удержание. Параллельно создаются штурмовые бригады на базе МВД для будущего украинского наступления. А Израиль делает намеки, что может разморозить поставки оружия, от чего ранее воздерживался.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".