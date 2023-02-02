Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявили, что если Украина хочет вступить в Евросоюз, она должна гарантировать права национальных меньшинств.

"Если Украина всерьез рассчитывает на вступление в ЕС, ей нужно гарантировать права национальных меньшинств, прописав это в законодательстве с одновременным введением ответственности за нарушение этого важного закона", - заявил Виктор Орбан журналистам.

Напомним, ранее Венгрия и Румыния раскритиковали принятый Верховной Радой закон о национальных меньшинствах, который входит в пакет условий, которые должна выполнить Украина как кандидат в члены ЕС.

Согласно законопроекту нацменьшинствам гарантируется защита от принудительной ассимиляции.

Также запрещается прямая и непрямая дискриминация лиц, относящихся к нацменьшинствам.

В случае ущемления прав меньшинств, их представители могут обратиться в суд или иным правовым способом добиться защиты своих прав.

Нацменьшинство получает возможность издавать СМИ на своем языке, дублировать вывески и предвыборную агитацию, афиши, культурные мероприятия

Подробнее о том, что прописано в этом документе и как он меняет положение нацменьшинств мы писали ранее в отдельном материале.