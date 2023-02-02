Президент Александр Вучич заявил, что Сербия не намерена вступать в НАТО и сохранит свой военный нейтралитет.

Об этом он сообщил на заседании парламента.

"Сегодня утром я слушал глупости от фальшивых патриотов, говорящих о том, что мы ведем Сербию в направлении атлантической интеграции. Мы не ведем. Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет и, в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию", - заявил Вучич.

Ранее Вучич говорил, что война в Украине стала причиной колоссального давления Запада на Сербию, от которой требуют принять условия нового франко-германского плана переговоров с Косово.

Также мы писали, что Сербия пытается дистанцироваться от Москвы, поскольку война в Украине обостряет отношения между двумя странами и их лидерами. Вучич отверг территориальные претензии Владимира Путина к Украине и предсказал, что в войне "худшее еще впереди", поскольку обе стороны окопались.

Кроме того, мы сообщали, что президент Турции Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО.