Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не исключает вероятность ухода в отставку, если это сможет спасти страну.

Об этом Вучич сказал в своем обращении к гражданам страны.

По его словам, война в Украине стала причиной колоссального давления Запада на Сербию.

Также Вучич сказал, что Запад угрожает остановкой процесса евроинтеграции Сербии, прекращением инвестиций и санкциями, если Белград не примет условия нового франко-германского плана переговоров с Косово.

"Сербию заставляют выбирать между изоляцией и согласием на вступление Косова в ООН", – заявил сербский президент.

Вучич отметил ужесточение позиции Запада после начала войны в Украине.

"Европа находится де-факто в состоянии войны, что бы и как бы они ни говорили. Нет больше терпимости. И они хотят, чтобы у них во дворе, а Западные Балканы и, конечно же, территория Республики Сербия - это их двор, чтобы здесь все было, как они хотят. Если внимательно посмотреть на последние несколько месяцев, то после начала войны это стало одной из самых больших проблем для Сербии. В первую очередь по той причине, что мы у всех на виду, потому что мы не ввели санкции против Российской Федерации, а затем и из-за постоянных инцидентов, вызванных Курти (премьер Косово - Ред.)", - сказал Вучич.

Ранее мы писали, что, по данным Bloomberg, Сербия пытается дистанцироваться от Москвы, поскольку война в Украине обостряет отношения между двумя странами и их лидерами.

Также "Страна" рассказывала, что Александар Вучич заявил, что Сербия не обменяет признание Косово на членство в ЕС.