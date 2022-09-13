Президент Сербии Александр Вучич не намерен признавать независимость Косово ни при каких условиях.



Об этом Вучич заявил во время заседания парламента Сербии, посвященного ситуации вокруг Косово.



"Как человек, который поклялся, положив руку на конституцию Сербии, я хочу сказать, что никогда, ни прямо, ни косвенно, я не признаю независимость Косово и не откажусь от борьбы за Косово и Метохию", — сказал Вучич.



Президент Сербии добавил, что не всегда можно повернуть вспять ход исторических событий, но это не исключено.

Ранее Вучич сообщил, что Франция и ФРГ потребовали от Белграда в кратчайшие сроки "решить проблему Косово". И добавил, что признания Косово Белградом не будет, нужен компромисс.

"Разговор о будущем Сербии, никакого признания Косово не будет!" - сказал Вучич на днях.

Также он предупреждал о серьезной опасности военного конфликта в Косово.

"Опасность близка, объективна и серьезна. Лучше всего это могут подтвердить присутствующие здесь сегодня представители сербского народа и институтов из Косово. Сербия никак не повлияла на зарождение кризиса. Мы по-прежнему настроены на диалог", - сказал он.