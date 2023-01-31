Парламент Турции "в нынешних условиях" не будет ратифицировать протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто, пишет "Анадолу".

Как известно, из-за антитурецких выступлений в Стокгольме процесс вступления Швеции в НАТО (его должен одобрить Стамбул) застопорился, что признали и официальные шведские лица. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто оценил это так: "Конечно, нужно оценить ситуацию. Произошло ли что-то, что в долгосрочной перспективе будет препятствовать прогрессу шведского проекта".

Также Хаависто в интервью телекомпании Yle заявлял, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО в разное время.

Но, как видим, в Турции отказываются согласовывать принятие в Альянс обеих стран.

Напомним, на днях министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил о приостановке переговоров с Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО. По словам министра, Анкара не получала официального предложения о разделении заявок Швеции и Финляндии в НАТО, чтобы ускорить процесс принятия Хельсинки в Альянс, с которым у Турции не возникло разногласий в ходе переговоров.