Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил о приостановке переговоров с Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО.

Об этом он заявил в четверг, 26 января, на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой Ивицей Дачичем, сообщает агентство Анадолу.

Министр добавил, что Анкара не получала официального предложения о разделении заявок Швеции и Финляндии в НАТО, чтобы ускорить процесс принятия Хельсинки в альянс, с которыми у Турции не возникло разногласий в ходе переговоров.

"Мы не получали предложений о разграничении процессов вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Поскольку мы не получали таких заявлений, было бы не совсем корректно делать комментарий о том, будем мы или не будем оценивать их раздельно", - пояснил Чавушоглу.

Напомним, на днях турецкие СМИ писали о том, что переговоры между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, которые были намечены на февраль, отложены.

Ранее "Страна" сообщала, что после сожжения Корана у посольства в Стокгольме Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств по вступлению в НАТО.