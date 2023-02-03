Украина хочет начать переговоры о вступлении в Евросоюз уже в 2023 году.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 3 февраля, на пресс-конференции по итогам саммита Украина – Евросоюз в Киеве.

По словам Зеленского, Украина выполнила соглашение об ассоциации с Евросоюзом на 72%.

"Сегодня на саммите мы представили прогресс в реализации рекомендаций Еврокомиссии. Впервые в нашем двухстороннем документе, в совместном заявлении саммита, зафиксированы наши намерения начать переговоры о вступлении, и начать их как можно быстрее. Мы уже начали работу по подготовке к этим переговорам и ожидаем соответствующих решений Еврокомиссии и Европейского совета. Цель – начать переговоры уже в этом году", – сказал президент Украины.

Напомним, сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в Европейский союз будет зависеть от ее успехов в подготовке к этому шагу, никаких жестких сроков для вступления и даже для начала переговоров не существует.

Ранее мы писали, что председатель Европейского комитета Бундестага Антон Хофрайтер высказался за вступление Украины в ЕС в течение следующих пяти-шести лет.