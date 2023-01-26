В НАТО рассказали, когда и где пройдет следующая встреча Контактной группы по обороне Украины
Заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится в штаб-квартире НАТО 14 февраля.
Об этом говорится на сайте НАТО.
14-15 февраля пройдет заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны стран НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
В рамках мероприятия пройдет отдельное заседание по Украине.
Заседание пройдет под председательством генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга.
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