Заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится в штаб-квартире НАТО 14 февраля.

Об этом говорится на сайте НАТО.

14-15 февраля пройдет заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны стран НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В рамках мероприятия пройдет отдельное заседание по Украине.

Заседание пройдет под председательством генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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