Евросоюз обещает больше помощи Украине, но "приглушает разговоры о членстве" - так оценивает состоявшийся в Киеве саммит по евроинтеграции газета New York Times.

Лидеры Европейского союза "отказались давать награду, которую очень хочет г-н Зеленский, — ускоренного членства в блоке".

Еврочиновники, прибывшие в Киев, "придерживались осторожной линии", при этом "мягко притормозив разговоры об ускоренном членстве".

Вторжение России побудило ЕС официально сделать Украину кандидатом, но переход от этого шага к членству "может занять много лет", пишет издание.

"Визит в Киев продемонстрировал баланс, которого хотят достичь официальные лица ЕС, подталкивая Украину к брюссельским стандартам борьбы с коррупцией и обеспечения либеральной демократии, не давая конкретных обещаний о членстве", - говорится в аналитической статье NYT.

В итоговой резолюции саммита некоторые страны ЕС хотели признать прогресс Украины в достижении стандартов блока. Но другие настаивали на том, чтобы слово "прогресс" было заменено на "усилия", по словам четырех официальных лиц, которые передали информацию газете.

В конечном итоге потребовалось две встречи, чтобы решить этот вопрос, "но более осторожные формулировки возобладали".

Напомним, Евросоюз в четыре раза увеличит поставки электроэнергии в Украину до запрашиваемого Киевом объема.

Также "Страна" писала, что Нацбанк не верит в запуск "плана Маршалла" для Украины в ближайшей перспективе.

Тем временем война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 345-го дня войны. РФ продолжает наступление с целью охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец. По Бахмуту в Офисе президента заявили, что Украина "платит очень высокую цену" за его удержание. Параллельно создаются штурмовые бригады на базе МВД для будущего украинского наступления. А Израиль делает намеки, что может разморозить поставки оружия, от чего ранее воздерживался.

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