Вероятность быстрой реализации масштабного плана восстановления Украины (условного "плана Маршалла") пока составляет менее 15% и не учитывается при составлении макропрогноза.

Об этом сообщает Нацбанк.

Как отмечается в его инфляционном отчете за январь, на послевоенное восстановление Украины необходимы сотни миллиардов долларов, что предусматривают тесное сотрудничество с международными кредиторами и донорами.

"Масштабные поступления средств на восстановление не заложены в предположение базового сценария макроэкономического прогноза, ведь аккумуляция таких ресурсов и детализация соответствующей программы продолжаются", - отмечают в НБУ.

Однако регулятор полагает, что в случае запуска такой программы темпы роста экономики и доходов населения будут даже выше ожидаемых.

Ранее энергетики рассказали, что полное восстановление энергетической инфраструктуры Украины потребует от года до полутора. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, Украина удержит энергосистему, несмотря на новые волны российских ракетных атак. И это станет одним из наших шагов к победе.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине потребуется 17 млрд долларов на восстановление в 2023 году. Также Шмыгаль подчеркнул приоритетность интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, в частности, важность до конца 2024 года сохранить беспошлинный ввоз украинских товаров в Евросоюз.