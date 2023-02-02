Украине в 2023 году потребуется 17 млрд долларов для финансирования восстановительных работ на своей территории.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

"Обсудили вопросы быстрого восстановления Украины. В этом году на эти нужды нужно 17 млрд долларов. Один из ключевых источников финансирования - российские активы. Следует создать реальный механизм их направления на компенсацию ущерба, нанесенного войной", - сказал премьер.

Также Шмыгаль подчеркнул приоритетность интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, в частности, важность до конца 2024 года сохранить беспошлинный ввоз наших товаров в Евросоюз.

Со своей стороны Домбровскис отметил, что ЕС и дальше будет всесторонне поддерживать Украину.

Напомним, ранее Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро. Первый транш Еврокомиссия перечислила 17 января в размере 3 млрд евро.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.