Европейская комиссия объявила о начале работы межведомственной донорской координационной платформы для поддержки процесса восстановления Украины.

Об этом говорится в коммюнике, обнародованном на сайте Еврокомиссии в четверг, 26 января.

"Платформа позволит обеспечить тесную координацию международных доноров и международных финансовых организаций и обеспечит согласованное, прозрачное и подотчетное предоставление поддержки Украине", - указано в коммюнике.

В документе сообщается, что первое заседание этой донорской структуры прошло в формате видеоконференции и собрало высокопоставленных представителей Украины, Евросоюза, стран "Большой семерки", а также представителей Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Со временем к платформе смогут присоединиться и другие доноры", - сообщили в Еврокомиссии.

В коммюнике говорится, что на сегодняшний день Евросоюз, его государства-члены и европейские финансовые институты предоставили Украине до 49 млрд евро в виде финансовой, бюджетной, чрезвычайной, гуманитарной и военной помощи.

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