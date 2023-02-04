Евросоюз планирует поставить в Украину 2 ГВт электроэнергии. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, ранее Украина экспортировала электроэнергию в ЕС, а сейчас ситуация изменилась.

Отметим, что ранее предложение о таком объеме поставок сделал Киев. Украинские власти просили увеличить лимит на экспорт электроэнергии до 2 ГВт, что в четыре раза больше нынешнего объема.

3 февраля глава Еврокомиссии вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем побывали в Киеве на саммите Украина - ЕС.

Урсула фон дер Ляйен также посетила "Главпочтамт" в Киеве перед началом саммита, чтобы проинспектировать, как при поддержке ЕС украинцы обменивают лампочки на более энергоэффективные.

По данным The New York Times, лидеры ЕС на саммите в Киеве не озвучат конкретных заявлений по срокам вступления Украины в Евросоюз.

Тем временем война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 345-го дня войны. РФ продолжает наступление с целью охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец. По Бахмуту в Офисе президента заявили, что Украина "платит очень высокую цену" за его удержание. Параллельно создаются штурмовые бригады на базе МВД для будущего украинского наступления. А Израиль делает намеки, что может разморозить поставки оружия, от чего ранее воздерживался.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".