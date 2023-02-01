ДТЭК импортировала электричество из ЕС, чтобы снизить дефицит в энергосистеме
ДТЭК импортирует электроэнергию для уменьшения дефицита. В январе импортированы 60 миллионов кВт-часов электричества.
Об этом говорится в сообщении компании.
"Это позволяет уменьшить дефицит в энергосистеме и сократить длительность отключений", - сообщают в компании.
В перспективе из-за импорта дефицит можно уменьшить вдвое, сообщили в компании.
"Поставки электроэнергии из ЕС могут увеличиться до 1 млрд кВт-часов в месяц, что равняется потреблению близко 4 миллионов домохозяйств", - говорится в сообщении.
Напомним, с начала года Украина начала импортировать электроэнергию из Европы.
Как сообщалось, в Украине из-за обстрелов РФ повреждено более половины энергообъектов. По данным Кабмина, ущерб в результате разрушений составляет сотни миллиардов долларов.
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