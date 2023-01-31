В южной и западной частях Одессы сегодня ночью и завтра днем будут длительные отключения света.

Об этом сообщил ДТЭК Одесские электросети.

Отключения будут из-за срочного аварийного ремонта высоковольтной линии, которая получила значительные повреждения во время последней ракетной атаки россиян.

"Это необходимо для того, чтобы обеспечить техническую возможность распределения электроэнергии от высоковольтной подстанции до жилых массивов Одессы", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Одесская область уже неделю не может выйти на плановые графики отключения света после ракетной атаки. Завтра экстренные отключения будут продолжаться во всем регионе.

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