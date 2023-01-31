Только в 3% домов в Киеве не отключают электричество "из-за технических особенностей".

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

Еще 3%, по его информации, должны отключать жэки, а остальных отключают централизованно.

Напомним, что киевский ДТЭК не давно еще раз оштрафовали за несоблюдение графиков отключений света.

В столице в последние дни действуют графики плановых отключений света, а вот Одесская область уже неделю живет с экстренными отключениями после ракетной атаки.

Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.