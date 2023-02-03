Премьер Украины Денис Шмыгаль опубликовал видео посещения главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен "Укрпочты" в Киеве в своем Telegram-канале.

Там они вместе оценивали эффективность программы обмена старых лампочек на новые LED-лампы.

По словам Шмыгаля, за первые три дня работы сервиса по обмену старых ламп накаливания на LED-лампы в Укрпочте обменяли 750 тысяч лампочек.

"На следующей неделе еще 6 миллионов ламп будут распределены между городами районного значения. А до конца февраля воспользоваться услугой смогут и жители отдаленных сел благодаря передвижным отделениям Укрпочты", - сообщил он.

Напомним, с 30 января украинцы могут обменять 5 старых ламп накаливания на столько же LED-ламп. Это можно сделать как черед "Дию", так и на Укрпочте. Подробнее - здесь.

Также мы писали, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз передаст Украине 2400 дополнительных генераторов и 45 млн LED-ламп.

Кроме того, она вчера сообщила, Евросоюз собирается ввести новые санкции против России в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину.