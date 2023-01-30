Украинцы смогут обменять 5 обычных ламп на 5 LED-ламп в ближайшей "Укрпочте". Подать заявление об обмене лампочек можно в "Дие", это гарантирует наличие ламп в отделении.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Переход на LED-лампы поможет сократить дефицит электроэнергии. По подсчетам экспертов, потребление электричества снизится на 7-10% при пиковых нагрузках.

Первые партии ламп поступили в областные центры. А также - в Краматорск, Покровск и Кривой Рог. К концу февраля лампочки появятся и в других городах Украины.

"Благодарю Европейский Союз, который профинансировал 30 млн LED-ламп украинцам. Отдельное спасибо - правительству Франции за дополнительные 5 млн. Выстоим вместе", - написал Федоров.

Обменять лампочки через приложение госуслуг можно по следующему алгоритму:

авторизироваться в "Дие",

выбрать в меню "Услуги" и "Обмен лампочек",

указать контактный номер телефона, отделение "Укрпочты", в котором хотите забрать лампочки, тип и количество светодиодных ламп, которые хотите получить (например: 3 типа Е14, 2 типа Е27),

после подтверждения заявления лампы будут храниться в отделении "Укрпочты" 5 дней.

Напомним, Еврокомиссия выделила 30 млн евро на покупку 30 миллионов энергоэффективных LED-ламп для Украины.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о госпрограмме по бесплатной замене ламп накаливания.