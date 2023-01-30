Обмен старых лампочек на экономные LED-лампы через "Дию". В Минцифры рассказали, как подать заявку
Украинцы смогут обменять 5 обычных ламп на 5 LED-ламп в ближайшей "Укрпочте". Подать заявление об обмене лампочек можно в "Дие", это гарантирует наличие ламп в отделении.
Об этом в телеграм-канале сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Переход на LED-лампы поможет сократить дефицит электроэнергии. По подсчетам экспертов, потребление электричества снизится на 7-10% при пиковых нагрузках.
Первые партии ламп поступили в областные центры. А также - в Краматорск, Покровск и Кривой Рог. К концу февраля лампочки появятся и в других городах Украины.
"Благодарю Европейский Союз, который профинансировал 30 млн LED-ламп украинцам. Отдельное спасибо - правительству Франции за дополнительные 5 млн. Выстоим вместе", - написал Федоров.
Обменять лампочки через приложение госуслуг можно по следующему алгоритму:
- авторизироваться в "Дие",
- выбрать в меню "Услуги" и "Обмен лампочек",
- указать контактный номер телефона, отделение "Укрпочты", в котором хотите забрать лампочки, тип и количество светодиодных ламп, которые хотите получить (например: 3 типа Е14, 2 типа Е27),
- после подтверждения заявления лампы будут храниться в отделении "Укрпочты" 5 дней.
Напомним, Еврокомиссия выделила 30 млн евро на покупку 30 миллионов энергоэффективных LED-ламп для Украины.
Ранее "Страна" подробно рассказывала о госпрограмме по бесплатной замене ламп накаливания.