В Дие можно будет подать заявку, чтобы обменять обычные лампы на LED, которые потребляют меньше электроэнергии. Сегодня Кабмин принял соответствующее постановление.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Команда Минцифры уже работает над услугой. На этой неделе приступаем к записи на бета-тест. Предварительная заявка в действии будет гарантировать наличие LED-ламп, забрать их можно будет на ближайшей Укрпочте", – написал министр.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выделит 30 млн евро на покупку 30 миллионов энергоэффективных LED-ламп для Украины.

Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

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