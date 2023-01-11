В приложении "Дия" на смартфонах запустили тест новой услуги, благодаря которой украинцы смогут обменять старые лампы на LED-лампы.

Об этом сообщает телеграм-канал "Дия".

"Открываем запись на бета-тест обмена 5 старых ламп на 5 новых – энергосберегающих. Переход на такой тип ламп позволит в 15 раз сэкономить электроэнергию. Станьте первым пользователем новой услуги и сэкономьте киловатт с LED-освещением", - говорится в сообщении.

Присоединиться к программе могут граждане Украины от 18 лет по ссылке.

На этапе бета-теста услуга будет доступна в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров написал, что забрать LED-лампы можно будет в ближайшем отделении "Укрпочты".

"Страна" писала, что Еврокомиссия выделит 30 млн евро на покупку 30 миллионов энергоэффективных LED-ламп для Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что значит для Украины эпопея с избранием спикера палаты Конгресса.