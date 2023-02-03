Ожидается, что лидеры Европейского Союза, приехавшие сегодня в Киев на саммит Украина-ЕС, предложат символическую поддержку в борьбе против России, не создавая "ложных надежд по поводу заявки Украины на вступление в Евросоюз".

Об этом пишет The New York Times.

Дипломаты и официальные лица ЕС, участвовавшие в подготовке встречи Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем, говорят, что тот "вероятно, будет разочарован, если ожидает каких-либо конкретных заявлений" по срокам вступления.

"Ожидается, что госпожа фон дер Ляйен и господин Мишель обсудят более мелкие обязательства, в том числе кредиты, чтобы Украина избежала дефолта по своему долгу; юридическое и техническое руководство для начала интеграции в рынок товаров и услуг ЕС; и помощь Украине в укреплении ее энергоснабжения после разрушительных ударов России по ее электроэнергетической инфраструктуре", - говорится в материале.

Ранее издание Politico сообщало, что в проекте резолюции саммита Украина - ЕС нет конкретных сроков вступления Украины в Евросоюз.

Напомним, вчера Европарламент призвал ЕС работать над началом переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.