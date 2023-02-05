Особенности конфликта в Украине, который подразумевает использование большого количества боеприпасов, выявили уязвимости оборонной промышленности США.

Об этом пишет газета Financial Times.

Как сообщает издание, конфликт в Украине характеризуется высокой интенсивностью и наземными боями, которые один из бывших чиновников Пентагона назвал "первой мировой войной с применением оружия XXI века" - формой ведения боевых действий, которая некогда казалась устаревшей в эпоху беспилотников и искусственного интеллекта.

"Огромное количество боеприпасов, необходимых для конфликта такого типа, выявило уязвимости оборонной промышленности США", - пишет издание.

Как отмечается, это связано с тем, что американская оборонка отказывается от консервативного подхода к производству в мирное время, а также испытывает нехватку рабочей силы и запчастей.



"Ставки высоки. Эксперты утверждают, что США, вероятно, будет сложнее поставлять вооружение своим союзникам, если начнется еще один масштабный конфликт параллельно с войной в Украине, как, например, потенциальная военная агрессия Китая против Тайваня", - указывает издание.



Газета отмечает, что в таком случае "способность США защищаться может оказаться под угрозой".

"В какой-то момент, да, ситуация достигнет кризисного уровня", - приводит издание слова источника, близкого к Госдепу и Пентагону, имея в виду наличие одновременно идущих конфликтов.

В материале указывается, что конфликт в Украине уже дал значительный финансовый импульс оборонным подрядчикам, однако многие руководители отрасли говорят, что боязнь падения спроса препятствует строительству новых объектов и расширению мощностей.

Осенью появились сообщения, что у США заканчиваются некоторые высокотехнологичные системы вооружений и боеприпасы, которые можно передать Украине.

Также сообщалось, что США хотят модернизировать боеприпасы времен "холодной войны" для передачи Украине.