США считают, что Россия нарушила договор об ограничении стратегических наступательных вооружений из-за блокирования американских инспекций.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отчет Госдепартамента США, направленный Конгрессу.

Россия не выполняет свое обязательство по новому договору о СНВ по содействию инспекционной деятельности на своей территории. Отказ России содействовать инспекционной деятельности не позволяет Соединенным Штатам осуществлять важные права по договору и угрожает жизнеспособности американо-российского контроля над ядерными вооружениями, считают в Госдепе.

Россия также не выполнила обязательство по новому договору о СНВ созвать заседание Двусторонней консультативной комиссии в соответствии с установленными договором сроками, добавили в ведомстве.

Согласно новому договору о СНВ — единственному оставшемуся соглашению, регулирующему два крупнейших в мире ядерных арсенала, — Вашингтону и Москве разрешено проводить инспекции оружейных объектов друг друга, но из-за пандемии коронавируса инспекции с 2020 года были прекращены.

Заседание Двусторонней консультативной комиссии по договору должно было состояться в Египте в конце ноября, но было внезапно отменено. США обвинили в этой отсрочке Россию, а в Госдепартаменте заявили, что решение было принято Россией в одностороннем порядке.

Государственный департамент заявляет, что Россия может вернуться к полному соблюдению соглашения, если разрешит инспекционную деятельность на своей территории, как это было в течение многих лет в рамках нового договора о СНВ.

"Ничто не мешает российским инспекторам выезжать в США и проводить проверки", - заверили в ведомстве.

В понедельник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что последний оставшийся элемент двустороннего договора о контроле над ядерными вооружениями с США может истечь через три года без замены.

Договор накладывает ограничения на количество развернутых ядерных вооружений межконтинентальной дальности, которые могут иметь как США, так и Россия. В последний раз он продлевался на пять лет в начале 2021 года, а это означает, что обеим сторонам вскоре нужно будет начать переговоры по еще одному соглашению о контроле над вооружениями.

В ноябре мы писали о том, что Россия отложила переговоры с США о контроле ядерного оружия в рамках Договора СНВ-3.