В России заявили, что "спусковым крючком" для решения РФ о временном выводе объектов из инспекций по Договору о СНВ стало желание США в ближайшие дни провести инспекцию в России.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщают российские СМИ.

8 августа Россия по дипломатическим каналам уведомила США о временном выходе из-под инспекционной деятельности в рамках Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). Кроме того, временные ограничения распространяются и на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные соглашением показы.

В МИД России указали на препятствующие проведению инспекций односторонние санкции, принятые с подачи Вашингтона. В частности, там указали, что было прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории.

СНВ-III – договор между США и Россией о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (то есть – ядерного оружия). Был подписан в 2010, продлен в 2021 на 5 лет.

Прежний договор о сокращении наступательных вооружений истекает в 2026 году. Он был продлен на пять лет в феврале 2021 года - до 2026 года.