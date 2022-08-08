Россия 8 августа по дипломатическим каналам уведомила США о временном выходе из-под инспекционной деятельности в рамках Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). Кроме того, временные ограничения распространяются и на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные соглашением показы.

Об этом говорится в заявлении российского МИД.

"Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории", - пояснили в ведомстве, добавив, что предпринятые шаги предусмотрены положениями протокола к ДСНВ.

"Наша цель - исключить подобную неприемлемую ситуацию и обеспечить функционирование всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, как это подразумевалось при его согласовании и введении в силу", - отметили российские дипломаты, констатировав, что в настоящий момент эти принципы не выдерживаются.

В частности, в МИД РФ указали на препятствующие проведению инспекций односторонние санкции, принятые с подачи Вашингтона. В частности, с подачи США "было прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории". При этом каких-либо препятствий для прибытия американских инспекционных групп в Россию нет.

"МИД России поднимал этот вопрос перед соответствующими странами, однако ответа так и не получил", - заявили в российском дипведомтсве. При этом там добавили, что из-за односторонних ограничений США "затруднения для следующих в США российских инспекторов и членов экипажей российских воздушных судов возникают вследствие ужесточения визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам их следования". Американские инспекторы и члены летных экипажей подобных трудностей не испытывают.

Как заявили дипломаты, без решения этих вопросов "возобновлять инспекционную деятельность по Договору о СНВ, на чем настаивает американская сторона, было бы преждевременно".

"Рассчитываем на продолжение плотного взаимодействия с американской стороной. Выступали и продолжаем выступать в пользу рассмотрения проблемы возобновления предусмотренных Договором инспекционных мероприятий с максимально реалистичных позиций", - обратились к своим коллегам в МИД РФ.

"Считаем, что в текущих обстоятельствах сторонам следует отказаться от заведомо контрпродуктивных попыток искусственно форсировать возобновление инспекционной деятельности по ДСНВ и сфокусировать внимание на тщательной проработке всех имеющихся в данной сфере проблем, успешное урегулирование которых позволило бы в возможно сжатые сроки вернуться к полноформатному применению всех верификационных механизмов договора", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

При это дипломаты отметили, что "принятые меры носят временный характер".

"Россия в полной мере привержена соблюдению всех положений Договора о СНВ, который является в наших глазах важнейшим инструментом поддержания международной безопасности и стабильности. Мы высоко ценим его уникальную роль в обеспечении необходимой транспарентности и предсказуемости в отношениях между Россией и США в критически важной ракетно-ядерной сфере", - резюмировали в МИД РФ, добавив, что после разрешения имеющихся проблемных вопросов объявленные ограничения будут отменены.

Неделю назад Джо Байден выразил готовность начать обсуждение с Россией новой системы контроля над ядерными вооружениями.

Прежний договор о сокращении наступательных вооружений истекает в 2026 году. Он был продлен на пять лет в феврале 2021 года.