В США увеличивается количество противников помощи Украине.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на последний опрос исследовательского центра Pew Research Center, опубликованный сегодня.

"По мере того как российское вторжение приближается к своей первой годовщине, американцы в основном поддерживают помощь Украине, но согласно опросу, эта поддержка ослабевает, особенно среди республиканцев. Опрос показал, что около четверти американцев сейчас считают, что США слишком сильно поддерживают Украину, что на шесть процентных пунктов больше, чем в сентябре, и на 19 процентов - чем в марте. Между тем 31 процент считают выделяемые суммы правильным делом", - пишет издание.

Согласно опросу, проведенному с 18 по 24 января среди 5152 взрослых американцев, пятая часть респондентов хотела бы, чтобы США оказали Украине дополнительную помощь. Более 20 процентов заявили, что не уверены в необходимости ее увеличения.

Доля американцев, которые считают, что США оказали слишком большую поддержку в виде экономической и военной помощи, выше среди республиканцев (40 процентов).

Байден пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Опрос показал, что 4 из 10 взрослых одобряют реакцию его администрации на вторжение.

Опрос проводился через неделю после того, как Джо Байден объявил о выделении Украине 31 танка M1 Abrams.

С начала войны Конгресс одобрил помощь в размере более 110 миллиардов, напомнило издание.

Ранее мы писали, что всё больше американцев считают слабое руководство главной проблемой США, их число за месяц увеличилось на 6% - до 21%.

В начале января мы приводили результаты опроса, согласно которому восемь из десяти американцев в этом году ждут экономических трудностей и политического конфликта в США.