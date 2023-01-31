Всё больше американцев считают слабое руководство главной проблемой США, их число за месяц увеличилось на 6% - до 21%.

Такие результаты показал опрос, проведенный компанией Gallup.

Прошлый опрос проводился с 9 ноября по 2 декабря 2022 года среди 1020 взрослых американцев. Новый - со 2 по 22 января 2023 года, на фоне трудного начала 118-й сессии Конгресса, среди 1011 случайно выбранных американцев, достигших возраста 18 лет и представлявших все 50 штатов, а также округ Колумбия.

"Еще больше американцев называют правительство главной проблемой", - сообщает Gallup. За такой вариант отдали свои голоса 21% американцев, тогда как во время проведения прошлого опроса этот показатель составил лишь 15%.

По данным опроса, вторая по серьезности проблема для американцев - сохранение высокого уровня цен и инфляция. Такие трудности беспокоят 15% опрошенных. На третьем месте - иммиграция (такой вариант набрал 11%).



Примечательно, что уровень недовольства работой правительства более высок среди тех, кто отдает свое предпочтение республиканской партии.

В начале января мы приводили результаты опроса, согласно которому восемь из десяти американцев в этом году ждут экономических трудностей и политического конфликта в США.

Также новые опросы показывают, что в США снижается число сторонников поставок Украине оружия и растет количество приверженцев переговоров.