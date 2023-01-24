Бывший президент США Дональд Трамп опережает по симпатиям избирателей действующего главу Белого дома Джо Байдена.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу Emerson College.

Байден уступает Трампу с 41% против 44%. Сразу 10% респондентов заявили, что поддержали бы кого-то третьего, а 4% не определились с ответом.

После аналогичного ноябрьского общенационального опроса поддержка Трампа увеличилась на три процентных пункта, с 41% до 44%, а поддержка Байдена снизилась на четыре процентных пункта, с 45% до 41%.

Если бы сейчас на финише предвыборной гонки оказались Байден и республиканец Рон ДеСантис, Байден выиграл с менее чем одним процентом, 40% против 39%. 13% поддержали бы кого-то третьего, а 9% не определились. После ноябрьского опроса ДеСантис сохранил свою поддержку на уровне 39%.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей Кевин Маккарти пользуются одинаковым одобрением среди избирателей: 32% одобряют работу Шумера и Маккарти соответственно, а 41% не одобряют.

В общем бюллетене для голосования в Конгресс 2024 года 45% планируют поддержать кандидата от Демократической партии, а 42% - кандидата от республиканцев. 13% не определились.

44% избирателей одобряют работу Байдена на посту президента, отбывшего половину своего срока, а 48% не одобряют. После ноябрьского опроса одобрение Байдена увеличилось на пять процентных пунктов, с 39% до 44%, а неодобрение снизилось на четыре процентных пункта, с 52% до 48%. При этом одобрение президента остается ниже его инаугурационного уровня, составлявшего 49%.

Большинство избирателей праймериз или собраний демократов (58%) считают, что Байден должен быть кандидатом от Демократической партии в 2024 году, а 42% считают, что это должен быть кто-то другой.

На республиканских предварительных выборах 2024 года Трамп имеет преимущество в 26 пунктов над губернатором Флориды ДеСантисом, опережая его с 55% против 29%.

Январский опрос показал, что большинство избирателей-республиканцев (55%) ожидают, что Трамп станет кандидатом - независимо от того, кого они поддерживают, в то время как 35% ожидают, что кандидатом станет ДеСантис.

Экономика остается главной проблемой для большинства избирателей США (43%), за ней следуют здравоохранение (13%), иммиграция (11%), угрозы демократии (10%) и преступность (7%). С ноября доля избирателей, считающих экономику главной проблемой, стоящей перед США, уменьшилась на три процентных пункта, с 46% до 43%, тогда как доля здравоохранения увеличилась на семь процентных пунктов, с 6% до 13%.

На днях СМИ писали, что Байден может объявить о планах выдвижения на второй срок в ближайшие несколько недель.

Трамп тоже начинает президентскую кампанию. 28 января он выступит в парламенте Южной Каролины и представит предвыборный штаб.