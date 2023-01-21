Бывший глава Белого дома Дональд Трамп своеобразно поздравил президента США Джо Байдена с отработанной на посту половиной срока.

Трамп заявил, что американская казна страдает от безрассудной экономической политики, триллионы тратятся на безумие.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его соцсети Truth Social.

"Байден разодрал в клочья федеральный бюджет, растратил триллионы на безумные левые идеи, смехотворную "зеленую сделку", которая стала огромной проблемой и позором", - сказал Трамп.

Другим "достижением" при демократическом руководстве политик назвал проблемы на границе, которая "открыта для мигрантов, прибывающих из тюрем и психиатрических лечебниц".

Два года назад граница была защищенной, а теперь слабее, чем у какой бы то ни было страны в мире, резюмировал Трамп.

В ноябре Трамп подал документы, подтверждающие, что он выдвигает свою кандидатуру на участие в президентских выборах в 2024 году.

Сейчас он начинает президентскую кампанию. 28 января он выступит в парламенте Южной Каролины.