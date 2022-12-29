Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, расследовавший ситуацию вокруг штурма Капитолия 6 января 2021 года, отозвал повестку о явке для дачи показаний бывшему американскому президенту Дональду Трампу. Это произошло в связи с завершением работы комитета.

Об этом 28 декабря сообщил телеканал CNN.

Канал привел письмо председателя комитета Бенни Томпсона, демократа, которое тот отправил адвокату Трампа.

"В свете скорого окончания нашего расследования специальный комитет больше не может запрашивать конкретную информацию, о которой в повестке идет речь. Поэтому настоящим письмом я официально отзываю повестку, выданную бывшему президенту Трампу, и уведомляю вас о том, что он больше не обязан подчиняться ей или предоставлять документы", - сказано в письме.

В ноябре руководители комитета сообщили, что Трамп не выполнил требование американских законодателей явиться на слушания в рамках расследования штурма Капитолия. По их словам, ранее экс-президент указывал на готовность выступить перед комитетом, однако потом обратился в суд, пытаясь оспорить повестку. Отказ выполнить требование законодателей явиться по повестке считается в США проявлением неуважения к Конгрессу, что может повлечь за собой предъявление обвинений.

В середине декабря комитет Конгресса рекомендовал Минюсту США предъявить уголовные обвинения Трампу за штурм Капитолия.