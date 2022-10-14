Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в день штурма Капитолия 6 января 2021 года сказала о желании "вырубить Трампа" и отсидеть за это тюремный срок.

Ранее не публиковавшееся видео с этой ее тирадой обнародовал 14 октября американский телеканал CNN.

В тот зимний день лидеры конгресса сбежали из здания парламента и находились на близлежащей военной базе, где координировали свои действия с вице-президентом Майком Пенсом и кабинетом тогда действующего президента США Дональда Трампа.

На кадрах запечатлена реакция Пелоси на речь Трампа, в которой он призвал сторонников идти маршем к Капитолию и сказал, что будет там с ними, чтобы выступить против подтверждения результатов выборов президента США, на которых победу одержал Джо Байден.

"Скажите ему, что, если он придет сюда, мы идем в Белый дом", - улыбаясь, сказала Пелоси.

Затем начальник штаба Пелоси сообщил ей, что Трамп не явится на Капитолийский холм, так как его отговорила охрана.

"Если он придет, я его ударю. Я ждала этого. За вторжение на территорию Капитолия я его вырублю. Я готова попасть в тюрьму и буду счастлива", — отреагировала Пелоси.

Видео сняла режиссер-документалист и дочь Пелоси Александра. Она предоставила кадры специальному комитету палаты представителей конгресса США для слушаний, состоявшихся 13 октября.

Ранее "Страна" писала, что комитет палаты представителей, занимающийся расследованием штурма Капитолия, единогласно проголосовал за вызов экс-президента Трампа в суд.

Между тем преемник Трампа Джо Байден назвал штурм Капитолия в январе 2021 года попыткой государственного переворота.