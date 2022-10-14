Комитет палаты представителей, занимающийся расследованием штурма Капитолия, единогласно проголосовал за вызов экс-президента США Дональда Трампа в суд.

Об этом сообщают американские СМИ.

От Трампа ждут дачи показаний под присягой и предоставления документов, имеющих отношение к событиям 6 января 2021 года.

По версии комитета, Дональд Трамп и его окружение за несколько месяцев до выборов 2020 года планировали опротестовать их результаты и объявить о собственной победе.

Трамп от дачи показаний может отказаться, а за время юридических процедур, связанных с принуждением его к сотрудничеству, комитет может быть расформирован - если по итогам ноябрьских выборов палата представителей перейдет под контроль его однопартийцев-республиканцев.

Как писала "Страна", президент США Джо Байден назвал штурм Капитолия в январе 2021 года попыткой государственного переворота.

Также мы рассказывали, что все текстовые сообщения, которые были связаны со штурмом Капитолия и отправлены 5 и 6 января прошлого года, были стерты Секретной службой США.