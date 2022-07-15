Все текстовые сообщения, которые были связаны со штурмом Капитолия и отправлены 5 и 6 января прошлого года, были стерты Секретной службой США.

Об этом 14 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на письмо, направленное в спецкомитет Палаты представителей Конгресса США.

"Многие текстовые сообщения Секретной службы США от 5 и 6 января 2021 года были стерты в рамках программы замены устройств. Секретная служба удалила эти текстовые сообщения после того, как генеральный инспектор запросил у Секретной службы записи электронных сообщений для оценки событий в Капитолии 6 января", - говорится в письме генинспектора Министерства внутренней безопасности США Джозеффа Куффари.

Причем все сообщения были стерты одномоментно.

Автор письма не высказывает мнения, случайно или умышленно был уничтожен массив текстов.

Ранее "Страна" сообщала, что в июне Конгресс США провел первые слушания по делу о нападении на Капитолий 6 января 2021 года. На них прозвучало много обвинений в адрес экс-президента Трампа.

Мы также писали, что житель штата Флорида Пол Ходжкинс стал первым в США осужденным участником штурма Капитолия.