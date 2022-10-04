Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на телекомпанию CNN, обвинив ее в проведении кампании клеветы и лжи против него. Политик потребовал возместить ему ущерб в размере 475 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Трамп утверждает, что CNN использовала свое положение ведущей новостной организации, чтобы нанести ему поражение на политической арене. В 29-страничном иске говорится, что телекомпания давно критиковала Трампа, но в последние месяцы усилила свои нападки, потому что опасалась, что он снова будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.

"В рамках своих согласованных усилий… CNN попыталась запятнать истца серией все более скандальных, ложных и клеветнических ярлыков: "расист", "российский лакей", "мятежник" и, в конечном счете, "Гитлер", – написано в иске.

В иске перечислены несколько случаев, когда CNN сравнивала Трампа с Гитлером, в том числе во время специального репортажа ведущего Фарида Закарии в январе 2022 года, в котором были кадры с немецким диктатором.

Иск подан на фоне проблем, с которыми столкнулся Трамп, связанных с уголовным расследованием Министерства юстиции о секретных документах, найденных в его поместье Мар-а-Лаго агентами ФБР.

Между тем недавно Трамп заявил, что обязан победить на выборах, чтобы "спасти США".