Советник по стратегическим вопросам бывшего президента США Дональда Трампа Стив Бэннон сдался полиции. Он сам прибыл в прокуратуру на острове Манхэттен в Нью-Йорке утром в четверг. Это вторая его сдача властям за год.

Близкого соратника Трампа уже можно называть рецидивистом. 68-летнего стратега опять подозревают в финансовых махинациях вокруг строительства стены между Штатами и Мексикой, чьё строительство остановил Байден.

Ожидается, что суд Нью-Йорка официально выдвинет против него обвинения в финансовых махинациях при сборе средств на строительство стены, с помощью которой экс-президент Трамп собирался бороться с незаконной миграцией на южной границе страны.

Фигурант скорее всего не признает вины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на адвоката Бэннона.

Во вторник сам Бэннон выступил с заявлением, в котором назвал обвинения против него "ложными" и заявил о политизированности суда.

Бэннона уже судили по делу о мошенничестве в 2020 году, тогда федеральный суд признал его и еще троих фигурантов дела виновным в незаконных финансовых махинациях.

Сообщалось, что якобы Бэннон незаконно присвоил себе часть денег собранных на строительство стены. Сумма получилась внушительная - около 25 миллионов долларов.

Суд не успел вынести приговор экс-советнику президента, поскольку незадолго до формального окончания своего президентского срока Трамп помиловал Бэннона, фактически прекратив идущее на федеральном уровне дело против него.

Стив не только советник бывшего президента по стратегии (должность была создана специально под него - Ред.). Он также финансист, активист, консервативный публицист и продюсер, на чьи деньги снят сериал "Сайнфельд".

Однако президентское помилование не распространяется на региональные суды. Поэтому дело о финансовых махинациях возобновилось в нью-йоркском суде.



Ранее Бэннон также арестовали за неуважении к суду, когда он отказался давать показания по делу о штурме Капитолия 6 января прошлого года, который действующий президент Байден назвал попыткой государственного переворота.

Всего по этому делу проходят около трех сотен человек. Ожидается, что приговор Стивену Бэннету по этому делу будет вынесен в октябре текущего года.

Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп обещал помиловать участников штурма Капитолия после своей победы на выборах президента США.